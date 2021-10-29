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Cumhurbaşkanı AKM'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne ( Akm ) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin içerisini geziyor. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı AKM'ye geldi

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