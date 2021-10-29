Cumhurbaşkanı AKM'ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne ( Akm ) geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin içerisini geziyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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