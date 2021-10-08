Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın ardından Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

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