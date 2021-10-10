Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı

ÇUKUROVA, ADANA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 57. Alay Şehitliği Camii ile Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da törende dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı.

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları açılış ve temel atma törenlerinin kentin üretim ve istihdam gücüne güç kattığını söyledi.

Yatırımlar ve projelerle Adana'yı ve Çukurova Üniversitesini ileriye taşıyacak eserlerin resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesini sağlayacak Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii'nin bünyesinde ayrıca bin 578 metrekarelik Türk İslam Sanatları Merkezi ve 500 kişilik konferans salonunun da bulunduğunu bildirdi.

Dr. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binasının 20 bin metrekare kapalı alanı, 190 yatak kapasitesi, 18 adet kemik iliği nakil ünitesi, laboratuvar ve görüntüleme üniteleriyle önemli bir sağlık yatırımı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binasında 10 stüdyo, 38 atölye, 10 derslik, 6 laboratuvar, konferans salonu ve ofislerin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Fakültesinin 200 baş süt sığırcılığı tesisiyle hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, ÖSYM e-Sınav Merkezi'nin de kendi alanlarında çok önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade etti.

Öğrencilerin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarının da bugün hizmete aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda resmi açılışını yaptığımız 3 bin 320'si kız, 3 bin 326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 öğrenci kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece yatak kapasitesini artırmakla kalmadıklarını ve yurtların donanımını da otel konforuna yükselttiklerini belirterek, "Önceden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz, tıpkı bugün hizmete açtığımız yurtlar gibi artık 3-4 kişilik, içinde yatağı, dolabı, çalışma masası, banyosu, tuvaleti, interneti olan otel standardında odalara kavuştu. Aldığımız tedbirler sayesinde pek çok şehrimizde yurtta kalmak için başvuran öğrencilerimizin neredeyse tamamının talebini karşıladık. " dedi.

Gençlere sadece yurtlarda barınma imkanı sağlamakla kalmadıklarını ve aylık 570 lira da beslenme yardımı yaptıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimiz yararlanabiliyor. Aynı şekilde yaklaşık 1, 5 milyon öğrencimizi lisansta 650 lira, yüksek lisansta 1300 lira, doktorada 1950 liralık kredi veya burs ödemesi ile destekliyoruz. Böylece hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitiminden geri kalmasına izin vermiyoruz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yükseköğretim hayatının en önemli tartışma konusunu oluşturan harçları da kaldırdıklarını hatırlatarak, "İnşallah bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, eğitim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Bir başka önemli başarılarının da üniversite kapasitelerinde yaptıkları artış olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkarırken, üniversitelerdeki akademisyen sayısını 70 binden 180 binin üzerine, öğrenci sayısını 1, 6 milyondan 8, 5 milyona yükselttik. Türkiye artık kendi öğrencileri yanında 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapan bir konuma gelmiştir. Gençlerimizin okullaşma oranını yüzde 15'ten yüzde 44'e yükselterek gösterdiğimiz başarı ülkemizin insan gücü kalitesini de artırmıştır. Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için tüm gücümüzü ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik. Yükseköğretim kurumlarımızın her alanda olduğu gibi eğitimin tüm kademelerinde kalitenin yükseltilmesi hususunda da öncülük yapacaklarına inanıyorum. Bilhassa mesleki eğitimde bu dönüşümü hızlı ve etkin şekilde yaparak bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı'nın öğrenciler ve üniversite mensupları için hayırlı olmasını diledi.

Eserlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların inşasında katkısı olan kişi ve kurumları tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, törende dua etti

Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Başkan Erbaş duasında şu niyazda bulundu:

"Çukurova Üniversitemizin hizmet binalarını, 57. Alay Şehitleri Camimizin açılışını yapıyoruz. Üniversitemiz için, milletimiz için hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Güzel hizmetler yapmayı, ilim, irfan, bilgi, hikmet sahibi gençler yetiştirmeyi, nesiller yetiştirmeyi ihsan eyle Allah'ım. ya Rabbel alemin Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olarak 'Alak' suresini indirdin 'Oku' dedin. Bizlere ikinci sure olarak 'Kalem' suresini indirdin yazmamızı emrettin. Neslimizin elinden kitabı, kalemi, kendilerinin eğitimini, öğretimini eksik eyleme Allah'ım. Bütün milletimize ve bütün insanlığa layık güzel nesiller yetiştirmeyi, ilim yapan nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. "

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek tesislerin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra açılışı yapılan 57. Alay Şehitleri Camii'ne geçerek incelemelerde bulundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, akademisyenler ve bazı davetliler katıldı.

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