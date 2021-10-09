Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor"
AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.
ADANA (AA) - Ak Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor"