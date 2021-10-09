Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı

ADANA (AA) - Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

İmza töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Toplu fotoğraf çekimi

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni yapıldı. Törene vatandaşlar da katıldı.