Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Toplu fotoğraf çekimi ADANA - Cumhurbaşkanı...
ADANA (AA) - Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
İmza töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Toplu fotoğraf çekimi
ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni yapıldı. Törene vatandaşlar da katıldı.