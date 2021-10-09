Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması İmza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Toplu fotoğraf çekimi ADANA - Cumhurbaşkanı...

ADANA (AA) - Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

İmza töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Toplu fotoğraf çekimi

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni yapıldı. Törene vatandaşlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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