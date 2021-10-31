Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
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