Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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