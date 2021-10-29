Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada ( Akm ) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet