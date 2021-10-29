Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada ( Akm ) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır."

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir."

 Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı

Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı
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