Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık.
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık. Son 5 yılda yeniden kazandığımız gençlerimizin sayısı 1000'i geride bıraktı."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."