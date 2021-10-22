Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle ( Afrika ) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor."
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak...