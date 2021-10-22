Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.

AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle ( Afrika ) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır."

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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