Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamasını ve Viyana Sözleşmesi'ni anımsatan ikinci açıklamasını, "Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. Nitekim bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz" ifadeleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine gündeminde talimatı doğrultusunda Türkiye'nin 58 ilindeki bin 585 cemevinin ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmayı da görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "Aynı şekilde İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan azınlık vakıflarının seçim usulü ile ilgili hususu da değerlendirdik. Hangi kökene, hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'nin 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir. Bu anlayışla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek her adımı geçmişte attık bugün de atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,