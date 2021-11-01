Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Biden'la) F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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