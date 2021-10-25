Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri