Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye...

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraklar farklı, lisanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır; o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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