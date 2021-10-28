Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir." dedi.

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen 19 yılda ülkeyi her karış toprağıyla geliştirmek ve güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Bu döneme Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5-10 katı eser ve hizmeti sığdırmaya başardıklarını belirten Erdoğan, demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adımın Türkiye'yi güçlendirdiğini, milletin refahını artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin iç ve dış vesayetin zincirinden kurtulup kendi rotasını belirledikçe, milli iradenin üstünlüğünü kökleştirdikçe, imkanlarını genişlettikçe önüne çıkartılan engellerin çapının büyümeye başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştır. Bunun için biz, bir yandan ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını korumak için mücadele ederken diğer yandan da bizi 2023 hedeflerimize taşıyacak adımlara hız verdik.

Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, alamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var Hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

"Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler olmadı"

Türkiye olarak Milli Mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımı başarıya ulaştırmaya çok az kaldığını aktaran Erdoğan, "Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı. Darbe denediler olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin, içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte hep birlikte bedel ödendiğini ve sıkıntılar çekildiğini anlatan Erdoğan, her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın ülkeye ve millete bir maliyeti olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl terörle mücadelede, darbe girişimlerinde şehitler ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak, bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Şu anda karşımda bulunan topluluk nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nin ülkeye ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.

Törenden notlar

Açılış öncesinde Sanatçı Alişan, konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandakilere Başkent Millet Bahçesi tanıtım filmi izletildi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan ve protokol üyeleri, daha sonra millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

(Bitti)

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