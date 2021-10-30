Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, "Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları katıldı. Anıtkabir'in avlusuna, Kuvvet Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen askerler de alındı. Alanda vatandaşlar için de yer ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alandaki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun. "

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