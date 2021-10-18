Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin '18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın ' Bağımsızlık Günü'nü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin '18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title