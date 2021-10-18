Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin '18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın ' Bağımsızlık Günü'nü kutladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin '18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Haber : ANKARA,
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