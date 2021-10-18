Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın...