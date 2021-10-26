Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacaktır."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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