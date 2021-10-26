Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan- Ermenistan ilişkileri) Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkileri) Sınırların belirlenerek karşılıklı tanınması zaruri. İyi komşuluk ilişkilerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde...
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