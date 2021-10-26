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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gittiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine sabah saatlerinde, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında, Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan Füzuli'de kısa süre içinde tamamlanan uluslararası havalimanının açılışıyla bölgede yapılan kara yolu ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak.

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