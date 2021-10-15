Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri