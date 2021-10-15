Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da... - Haberler
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