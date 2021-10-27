Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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