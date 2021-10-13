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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüne özel yayımladığı mesajda, "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargah görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir. Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. - ANKARA

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