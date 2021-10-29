Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz" dedi.

Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz" dedi.

Erdoğan, "Milli iradenin üstünlüğü kökleştikçe, imkanları genişledikçe önümüze çıkartılan engellerin çapı büyümeye, sıklığı artmaya başladı. Ama unuttukları bir şey vardı, Türkiye istedikleri gibi itip kaka bilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir" dedi.

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