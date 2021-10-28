Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi içinden görüntüler Alişan konseri Konseri dinleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

ANKARA (AA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi içinden görüntüler

Alişan konseri

Konseri dinleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğu sevmesi

Protokolden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
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