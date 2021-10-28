Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (2)
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi içinden görüntüler Alişan konseri Konseri dinleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
ANKARA (AA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi içinden görüntüler
Alişan konseri
Konseri dinleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğu sevmesi
Protokolden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. (2)