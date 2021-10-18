Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri