Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirme fikri) Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması CHP ile ilgili hazırlanan videonun görüntüsünün izletilmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
CHP ile ilgili hazırlanan videonun görüntüsünün izletilmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)