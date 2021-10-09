Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin...
Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı"nda konuştu. (1)