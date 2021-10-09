Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin...

Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı"nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmektir' - Haberler
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