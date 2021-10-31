Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Almanya tarafında ise Başbakan Merkel'in görüşmeye davet ettiği, Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
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