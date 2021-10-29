Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programlara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa özel sergilenen Sinan Operası'nın ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.
(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - İsmail Coşkun/İHA)
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