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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programlara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa özel sergilenen Sinan Operası'nın ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrıldı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - İsmail Coşkun/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
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