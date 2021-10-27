Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu Toplantıya katılan milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Ak Parti Tbmm Grup Toplantı salonu
Toplantıya katılan milletvekilleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (3)