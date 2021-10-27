Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu Toplantıya katılan milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Ak Parti Tbmm Grup Toplantı salonu

Toplantıya katılan milletvekilleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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