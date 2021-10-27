Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını hala kabullenemeyenler var"

Ak Parti Tbmm Grup Toplantı salonu

Toplantıya katılan milletvekilleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (3)