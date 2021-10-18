Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri