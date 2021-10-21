Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş çökmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş çökmeye başladı."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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