Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş çökmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afrika'da) Maarif Vakfına katılımlar FETÖ'nün artık buralarda çöküşü anlamına gelir. FETÖ, Güney Afrika'da da yavaş yavaş çökmeye başladı."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri