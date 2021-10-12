Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afganistan ) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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