Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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