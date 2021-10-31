Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Afganistan'dan yeni göç dalgası) Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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