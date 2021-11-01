Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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