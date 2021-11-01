Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin terör örgütlerine desteği) NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."
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