Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya'nın başkenti Roma'da devam etmekte olan G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya'nın başkenti Roma'da devam etmekte olan G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title