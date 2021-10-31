Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İtalya'nın başkenti Roma'da devam etmekte olan G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

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