Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı.
Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak