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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Ab Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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