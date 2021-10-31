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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise yaklaşık 50 dakikalık görüşme gerçekleştirmişti.

(İHA)

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