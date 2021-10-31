Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Ab Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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