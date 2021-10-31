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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Ab Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesi başladı
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