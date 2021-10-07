Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz.' - Haberler
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