Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim...
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu Okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor."
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri