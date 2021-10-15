Cumhurbaşkanı Erdoğan: '28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim...

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu Okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor."

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi.'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı, yüzde 14'e yükseldi."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim... - Haberler
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