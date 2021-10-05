Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu -Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.