Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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