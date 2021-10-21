Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı) Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri