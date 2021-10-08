Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, açıklandı mı?

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı adayı kim? Hangi partiden adaylar çıkacak? Cumhur İttifakı adayı kim? Millet İttifakı adayı kim? Açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİM OLACAK?

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır" açıklamasında bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Millet İttifakı'nın adayı ise henüz açıklanmadı. Fakat kısa bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini tek tek sıraladı.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı : Recep Tayyip Erdoğan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı : Henüz açıklanmadı

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adaylarının adeta robot resmini çizen Kılıçdaroğlu, seçime damga vurmasını istedikleri ismin yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek olacak, bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil, malvarlığı ile tehdit nedeni olmayacak biri olacağını ifade etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, aday olacak kişinin özelliklerini tek tek sıraladı. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, adeta 'robot resmi'ni çizdiği ortak adayı şöyle tanımladı;

"Yaşayışı ve ailesiyle topluma örnek

Bilgili, birikimli, uzlaşmacı, akil

Devleti, liyakati, yasama-yürütme-yargı işleyişini bilen

Malvarlığı tehdit nedeni olmayacak

Nefsine hâkim"

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber türk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orman yangınları, mülteciler gibi konulara değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulan sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Millet İttifakı'ndan bir talep gelmesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok. Millet İttifakı'nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir' dedim. Talep gelirse olunur." ifadelerini kullandı.

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