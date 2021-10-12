Çukurova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı, Vali Elban'ın Katıldığı Törenle Başladı

ÇUKUROVA, ADANA (Habermetre) - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI, VALİ ELBAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE BAŞLADI

Çukurova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı, Mithat Özsan Amfisi'nde Vali Süleyman Elban'ın katıldığı törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Vali Elban konuşmasında, "Neredeyse yarım asrı geçmiş olan Çukurova Üniversitesi, Adana'mızda ve Çukurova diye tabir ettiğimiz bölgemizde özdeşleşmiş; kurulduğu günden itibaren özelikle kurucu fakülteler Tıp ve Ziraat Fakülteleriyle bölgeye çok önemli hizmetler etmiş, bu katkı ve hizmetlerle diğer fakültelerin de kurulmasına vesile olmuştur.

Çukurova Üniversitesi; 50. 000 civarında öğrencisi, 3000'e yaklaşan akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli eğitim yuvalarımızdan biri haline gelmiş ve yetmemiş hemen yanında kardeş üniversite kurulmasına vesile olmuştur. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hizmet ifa etmeye devam etmektedir.

Biz Adana olarak ilimize yapılanlara teşekkür ediyoruz, fakat yapılanları yeterli görmüyoruz. Bizler artık ilimizde yeni üniversiteler olsun istiyoruz. Bu üniversitelere de Çukurova Üniversitesinin destek ve öncü olmasını istiyoruz.

Öte yandan Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahibiz. Yeterince akademik kadrosu var, öğrenci arkadaşlarımız da Türkiye'nin başarı sınavıyla seçilip gelen arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz gerek yayın olarak gerek değerlendirilen kriterlere göre dünyadaki üniversiteler sıralamasında artık Çukurova Üniversitesini en az birkaç kriterde ilk yüzlerde görmek istiyoruz. Bunun için yayınlarımızı, bilimsel araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Üniversitemizi uluslararası üniversiteler arasında görmek istiyoruz.

Öte yandan kurucu fakültelerimizden Tıp Fakültemiz, Türkiye'deki en önemli fakülteler arasında. İlimizde üniversitemizin de katkısıyla birçok sağlık kuruluşu açıldı, en son ülkemizin en yetkin hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanemiz bunlardan biri.

Ziraat Fakültemiz de Çukurova'da çok önemli tarımsal faaliyetlere hizmet etti. Fakültemizin ülke ve dünya tarımına hizmet etmesi en büyük arzularımızdan biri.

İki fakültemiz ön plana çıkmış görülse de diğer fakültelerimiz, enstitülerimiz, yüksekokullarımız ülkemizdeki önemli okullar arasında yer alıyor. Dolayısıyla onların da diğer fakültelerden geri kalmadan topyekün bir çalışma içerisinde olmalarını istiyoruz. Bütün bu çalışmalar yapılırken şehrimizdeki ana paydaşlarımız olan sanayicilerimizle, çiftçilerimizle, ticaret erbabımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olunması çok önemli.

Yeni akademik yılımızın hem üniversitemize; hocalarımıza ve genç arkadaşlarımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. " dedi.

Çukurova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, müzik dinletisi sunulması ve başarı temennisi içeren mesajların verilmesiyle sürdü.

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