Çukurca'da yeni belediye hizmet binasının temeli atıldı

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Çukurca ilçesinde yeni belediye hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Çukurca Belediyesi ve Kocaeli Körfez Belediyesinin Kardeş Belediye Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı inşa edilecek belediye hizmet binası için çalışmalara başlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeler arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesini önemsediğini ve bunun üzerine Çukurca'da bulunduklarını belirtti.

Daha önce de Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın kendilerini ziyaret ettiğini ve fikir ve tecrübe alışverişinde bulunduklarını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Çukurca Belediyesinin projesine katkıda bulunarak en azında bu bölgeye daha çok hizmetin gelmesi için birlikte istişare yaptık. Bugün de yapılan davet üzerine buradayız. Körfez Belediyesi olarak belediye hizmet binamıza 70 ton demir desteğinde bulunduk. Kardeş belediyecilik sadece maddi destek değil, kardeşlik ruhunun da geliştirmektir. Ensar, muhacir ilişkisini adeta yaşamış oluyoruz. Elimizde geldiğince kardeş belediyelerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu sayede Çukurca insanlarının sıcak kanlılığını, misafirperverliğini ve doğal güzelliklerini de yerinde görmüş olduk."

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise Başkan Söğüt'e desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "İnşallah yeni hizmet binamızın yapımı tamamlandığında güzel hizmetlerin yapılmasına da vesile olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra da ilçemize yeni hizmetleri getirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.

Törene Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve vatandaşlar katıldı.