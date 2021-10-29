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Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Anadolu Lisesi Konferansa Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Hasan Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, ardından öğrenciler şiirler okudu.

Törene, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdür Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri personel, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri
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