ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde arazide çukura düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde arazide çukura düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Kazım Bozkurt, ineklerinden birinin kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada ineğini arazide çukurun içerisinde bulan besici Bozkurt, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bozkurt, Niksar Belediyesi itfaiyesini arayarak arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri çukura inerek ineği halatla bağladı. Kurtarma ekibinin getirdiği iş makinesi ile inek bulunduğu yerden yukarı çekilerek çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Ali Babacan Angela Merkel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Metin Oktay Lewis Hamilton Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇUKURA DÜŞEN İNEĞE İŞ MAKİNELİ VE HALATLI KURTARMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:23:01. #1.11#