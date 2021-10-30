Çubuklu judocular Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına 10 madalya kazandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kırşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına 50 sporcu ile katılan Çubuk Judo Takımı, turnuvanın ilk gününde 10 madalya aldı.

Kırşehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına yurt içinden ve yurt dışından bin 200 sporcu katıldı. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı'nın da 50 sporcu ile katıldığı turnuvada Çubuklu sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılarına bir başarı daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen judo takımı antrenörü Ahmet Koçyiğit, 13 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvanın birinci gününde takım olarak birinci olduklarını belirtti.

İlçede yaklaşık 400 sporcuya judo eğitimi verdiklerini hatırlatan Koçyiğit, "Ailelerimizin ve belediyemizin bizlere verdiği desteği boşa çıkartmamanın gururunu yaşıyoruz. Federasyonumuzun düzenlediği uluslararası bir turnuvada elde ettiğimiz başarı bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Turnuvada sporcularımızdan Muhammet Yusuf Ateş ve Güleser Ünal altın, Ömer Yılmaz gümüş ve Mustafa Can Özdemir, Batuhan Harman, Ceren Arık, İrem Karakütük, İbrahim Kesti ile Nida Yıldırım bronz madalya kazanan isimler oldu. Ben bize her konuda destek olan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, okul müdürlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yayınladığı mesajla madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

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