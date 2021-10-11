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Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

Turşu üretimiyle tanınan Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticiler, talebi giderek artan patlıcan turşusu için çalışmalara başladı.

ANKARA (AA) - Turşu üretimiyle tanınan Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticiler, talebi giderek artan patlıcan turşusu için çalışmalara başladı.

Çubuk yöresel ürünler geliştirme projesi kapsamında Çubuk Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi yetkililerinden Satı Özkan, AA muhabirine, her sebzenin ve meyvenin turşu kulum dönemi olduğunu söyledi.

İlçelerinde de yoğun geçen salatalık turşusu mevsiminin ardından patlıcan turşusu kurulumuna başladıklarını anlatan Özkan, son yıllarda patlıcan turşusuna olan talebin arttığını ifade etti.

Damak lezzetine göre çeşitli kurulum şekli olsa da patlıcanın en çok doldurularak kurulumun yapıldığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Patlıcanları önce soyarız. Daha sonra tuzlu suya koyarız ve bir süre bekletiriz. Bu arada domates, biber, maydanoz, acı biber, sarımsak ve kuru soğanı doğrayarak içerisine dolduracağımız salatasını hazırlarız. Patlıcanlar biraz yumuşadıktan sonra bıçak yardımıyla ortadan küçük bir kesik atarız. Patlıcanın ortasını elimizle hafif açarak hazırladığımız salatayı içerisine doldururuz. Daha sonra içerisindeki salata dökülmemesi için özel bir iple patlıcanları dikeriz. Hazırladığımız patlıcanları kavanoza güzelce yerleştiririz. Kavanozun içerisine olmazsa olmazımız sarımsak, defneyaprağı, dereotu, karabiber ve acı biber koyarız. Üzüm sirkesiyle hazırladığımız suyu doldurarak kavanozun ağzını kapatırız. Yaklaşık 30 gün süren fermentasyon sonrasında turşumuz sofralarda yerini alır."

Aliye İmdat ise "Turşu sirkeyle kurulursa hem güzel hem de çok sağlıklı olur. Biz kadın üreticiler olarak annelerimizden turşu kurmayı öğrendik ve onların tariflerini de gelecek nesillere öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenmek isteyen her kese de burada eğitim veriyoruz." dedi.

Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

Çubuk'ta patlıcan turşusu mesaisi başladı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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